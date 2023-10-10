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WSBT Video: Byrne, Hansen discuss the high stakes for Freeman in ND-USC

Eric Hansen • InsideNDSports
Publisher
@EHansenND

Notre Dame fell to 5-2 on the season with a difficult loss in Louisville on Saturday night that exposed several problems hindering the success of the Irish football program. WSBT 22 sports director Pete Byrne and Inside ND Sports co-publisher Eric Hansen explore the challenges facing Notre Dame this week, both across the field and internally.

Inside ND Sports is partnering with WSBT to provide even more coverage of the Notre Dame football season.

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