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Watch: Sam Hartman on Gino Guidugli and Gerad Parker, leadership

Charleston Bowles • InsideNDSports
Recruiting Writer
@cbowles01

Notre Dame graduate student quarterback Sam Hartman talks about working under Gino Guidugli and Gerad Parker, his steps to become a leader, the steady learning process with new playbook and teammates and competition within Saturday’s practice.

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Thumbnail photo credit: Jeff Douglas, Inside ND Sports

Pictured: Sam Hartman during practice on July 26.

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