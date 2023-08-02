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Watch: Rylie Mills talks positional versatility, offensive guard battle

Charleston Bowles • InsideNDSports
Recruiting Writer
@cbowles01

Notre Dame senior defensive lineman Rylie Mills offers perspective on offensive guard competition, position versatility, confidence in defensive line group after departures, leaders that have emerged, freshman defensive end Brenan Vernon and more.



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Thumbnail photo credit: Jeff Douglas, Inside ND Sports

Pictured: Rylie Mills before Notre Dame's game against Marshall last September.

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