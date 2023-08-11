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Watch: Rico Flores Jr. describes mentality, benefits of early enrollment

Charleston Bowles • InsideNDSports
Recruiting Writer
@cbowles01

Notre Dame freshman wide receiver Rico Flores Jr. explains why being an early enrollee was so important, his mental grasp of the playbook, competition against Irish defensive backs, his approach to special teams, his bond with freshman wide receiver KK Smith and more.

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Thumbnail photo credit: Jeff Douglas, Inside ND Sports

Pictured: Rico Flores Jr. during fall practice on Aug. 10.


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