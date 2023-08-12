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Watch: Chris Tyree pumped for senior season at new position

Charleston Bowles • InsideNDSports
Recruiting Writer
@cbowles01

Notre Dame senior wide receiver Chris Tyree on continued adjustment at wide receiver, why he's eager for a fresh start and new season, chemistry within wide receiver group, quarterback Sam Hartman and more.

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Thumbnail photo credit: Jeff Douglas, Inside ND Sports

Pictured: Chris Tyree going through drills at fall practice on Aug. 10.

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