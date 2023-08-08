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Watch: Antonio Carter II's first Notre Dame press conference

Charleston Bowles • InsideNDSports
Recruiting Writer
@cbowles01

Notre Dame graduate student safety Antonio Carter II talks about his transition to Notre Dame, teammates he's leaned on the most, competition within the position group, defensive backs coach/safeties Chris O'Leary, learning the defensive scheme, his motivating factors and more.

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Thumbnail photo credit: Jeff Douglas, Inside ND Sports

Pictured: Antonio Carter III during practice on July 26.

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