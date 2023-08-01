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Watch: Al Washington praises defensive line chemistry, Rylie Mills

Charleston Bowles • InsideNDSports
Recruiting Writer
@cbowles01

Notre Dame defensive line coach Al Washington on the bond between the defensive line unit, growth and position change of Rylie Mills, benefits of going against Irish offensive line, early camp standouts and more.

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Thumbnail photo credit: Jeff Douglas, Inside ND Sports

Pictured: Defensive line coach Al Washington at spring practice in April.

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