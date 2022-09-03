News More News
{{ timeAgo('2022-09-03 07:00:00 -0500') }} football Edit

Watch: 2023 Rivals100 Irish DL commit Brenan Vernon in action week three

Kyle Kelly • InsideNDSports
Recruiting Writer
@ByKyleKelly
Notre Dame football recruiting writer with past experience covering Ohio State football recruiting for cleveland.com. Current Northwestern University graduate student and John Carroll University grad.

Mentor (Ohio) High School senior defensive lineman Brenan Vernon and the Cardinals took down Painesville (Ohio) Riverside High 7-6 in week three of the Ohio high school football season.

Check out highlights from Vernon's performance.

SUBSCRIBE TO INSIDE ND SPORTS ON YOUTUBE

---------------------------------------------------------------

• Talk with Notre Dame fans on The Insider Lounge.

• Subscribe to the Inside ND Sports podcast on Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher, SoundCloud, Podbean or Pocket Casts.

• Subscribe to the Inside ND Sports channel on YouTube.

• Follow us on Twitter: @insideNDsports, @EHansenND, @TJamesND and @ByKyleKelly.

• Like us on Facebook: Inside ND Sports

• Follow us on Instagram: @insideNDsports

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}