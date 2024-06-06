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Visitors preview: Notre Dame focuses on defense for first official visits
Tyler James
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InsideNDSports
Publisher
Covering Notre Dame football, recruiting and other Irish sports. Email: tjames@insidendsports.com
A June signing period could be coming to college football next year. And if one existed in the 2025 recruiting cycle, Notre Dame would certainly be in good shape.The Irish own Rivals' top-ranked cl...
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