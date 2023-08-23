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Videos: Notre Dame DE commit Bryce Young interview and game highlights

Notre Dame DE commit Bryce Young (center) with father and former Irish All-American Bryant Young (left) and ND D-line coach Al Washington.
Notre Dame DE commit Bryce Young (center) with father and former Irish All-American Bryant Young (left) and ND D-line coach Al Washington. (Photo provided)
Eric Hansen • InsideNDSports
Publisher
@EHansenND

Rivals national recruiting analyst Adam Friedman interviewed Notre Dame defensive end commit Bryce Young this weekend after Charlotte (N.C.) Christian's 40-37 season-opening high school football victory over Charlotte Myers Park. Rivals' Dave Berry provided video highlights of Young from the game.

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