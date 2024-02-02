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Video: WR Kris Mitchell's first Notre Dame press conference

Charleston Bowles • InsideNDSports
Recruiting Writer
@cbowles01

Notre Dame football graduate transfer wide receiver Kris Mitchell tells reporters how he landed at Notre Dame through the transfer portal last December, Notre Dame's culture, early bonding inside the wide receiver room, the quarterback group, his abilities and more.

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Thumbnail photo credit: Charleston Bowles, Inside ND Sports

Pictured: Kris Mitchell during media availability on Feb. 2.

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