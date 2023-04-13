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Video: Why Notre Dame's Tyson Ford believes he's a fit at defensive tackle

Tyler James • InsideNDSports
Publisher
@TJamesND
Covering Notre Dame football, recruiting and other Irish sports. Email: tjames@insidendsports.com

Notre Dame defensive tackle Tyson Ford discusses how his body has transformed in his move from defensive end, how much he’s improved this spring, what he learned about himself through the position switch, his description of defensive line coach Al Washington’s coaching style, why he fits at defensive tackle, how Jayson Ademilola influenced him and the challenge of facing ND’s offensive line.

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Thumbnail photo credit: Jeff Douglas, Inside ND Sports

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