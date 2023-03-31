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Video: QB Sam Hartman learns the intricacies of Notre Dame's offense

Tyler James • InsideNDSports
Publisher
@TJamesND
Covering Notre Dame football, recruiting and other Irish sports. Email: tjames@insidendsports.com

Notre Dame quarterback Sam Hartman discusses learning how to operate plays in the Irish offense with snaps from under center, how much he's learning from ND's younger quarterbacks versus how much he's teaching them, which wide receivers he's developing chemistry with and the work he's done with the local Ronald McDonald House.

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Thumbnail photo credit: Jeff Douglas, Inside ND Sports

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