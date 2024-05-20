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Video: Notre Dame's northeast recruiting with Adam Friedman

Inside ND Sports
Staff

Tyler James of Inside ND Sports sat down with Rivals national recruiting analyst Adam Friedman to discuss the Notre Dame recruits in the northeast that Friedman saw last week. That included four Notre Dame commits — OT Will Black, S Ethan Long, OT Matty Augustine and WR Elijah Burress — and on Notre Dame target — S Jahmir Joseph — in the 2025 class.

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