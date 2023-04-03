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Video: Notre Dame QB Tyler Buchner works on his decision-making

Tyler James • InsideNDSports
Publisher
@TJamesND
Covering Notre Dame football, recruiting and other Irish sports. Email: tjames@insidendsports.com

Notre Dame quarterback Tyler Buchner discusses what he's most proud of in his performance this spring, how he's adjusted to the changes in ND's offense, the improvement of the offensive line, how he's handling the quarterback situation, helping Sam Hartman, Buchner's mental focus this spring and the coaching style of quarterbacks coach Gino Guidugli.

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Thumbnail photo credit: Jeff Douglas, Inside ND Sports

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