News More News
ago football Edit

Video: Notre Dame football targets compete against each other on Friday

Charleston Bowles • InsideNDSports
Recruiting Writer
@cbowles01

Watch highlight clips of Notre Dame 2025 cornerback target Mark Zackery, 2025 linebacker targets Gavin Nix and Nathaniel Owusu-Boateng and 2026 cornerback prospect AJ Marks during Bradenton (Fla.) IMG Academy's 34-14 win against Indianapolis Ben Davis last Friday.

CLICK HERE TO SUBSCRIBE TO INSIDE ND SPORTS ON YOUTUBE

Thumbnail photo credit: Charleston Bowles, Inside ND Sports

Pictured: Nix, Owusu-Boateng and Zackery.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}