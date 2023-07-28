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Video: Max Bullough on culture at Notre Dame, progress of linebackers

Charleston Bowles • InsideNDSports
Recruiting Writer
@cbowles01

Notre Dame defensive graduate assistant Max Bullough on the first three days of fall practice, his feelings toward Notre Dame and its environment, what he's seeing from the Irish's young linebackers, his experience of learning the playbook and more.

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Thumbnail photo credit: Jeff Douglas, Inside ND Sports

Pictured: Max Bullough during Notre Dame's spring practice on March 22.

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