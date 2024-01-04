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Video: Kedren Young on carrying on Notre Dame's running back tradition

Inside ND Sports
Staff

Notre Dame running back signee Kedren Young, a four-star recruit, discusses his experience at All-American Bowl practices in San Antonio, Texas, what he hopes to add to ND’s running back tradition, his relationship with running backs coach Deland McCullough, the opportunity ahead for ND’s 2024 class and what he hopes to accomplish by enrolling early at Notre Dame.

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