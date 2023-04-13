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Video: Joshua Burnham embraces his transition to vyper end at Notre Dame

Tyler James • InsideNDSports
Publisher
@TJamesND
Covering Notre Dame football, recruiting and other Irish sports. Email: tjames@insidendsports.com

Notre Dame defensive end Joshua Burnham discusses his transition from linebacker to vyper end, how coach Al Washington has expanded his game, what excited him about playing defensive end, what he gained from watching his teammates last season.

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Thumbnail photo credit: Jeff Douglas, Inside ND Sports

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