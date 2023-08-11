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Video: How Michael Vinson uses experience to help Notre Dame's specialists

Tyler James • InsideNDSports
Publisher
@TJamesND
Covering Notre Dame football, recruiting and other Irish sports. Email: tjames@insidendsports.com

Graduate senior long snapper Michael Vinson discusses his personal goals for preseason camp, overcoming the challenge of working with new specialists, how he helps others transition into the Notre Dame football program, how his approach changes as a camp veteran, his relationship with special teams coordinator Marty Biagi and what Biagi emphasizes.

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Thumbnail photo credit: Jeff Douglas, Inside ND Sports

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