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Video: Deland McCullough sees a lot of talent in his running back room

Tyler James • InsideNDSports
Publisher
@TJamesND
Covering Notre Dame football, recruiting and other Irish sports. Email: tjames@insidendsports.com

Notre Dame running backs coach Deland McCullough discusses the characteristics of his running back room, Audric Estimé's physical transformation, Chris Tyree's transition to wide receiver, using a running back committee and Jadarian Price's injury recovery.

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Thumbnail photo credit: Jeff Douglas, Inside ND Sports

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