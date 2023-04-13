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Video: DE Jordan Botelho's ready for a bigger role at Notre Dame

Tyler James • InsideNDSports
Publisher
@TJamesND
Covering Notre Dame football, recruiting and other Irish sports. Email: tjames@insidendsports.com

Notre Dame defensive end Jordan Botelho discusses how he approaches a leadership role, how he’s played this spring, what he’s done to become tougher against the run, what’s next in his pass rush growth and the ceiling for this year’s defensive line.

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Thumbnail photo credit: Jeff Douglas, Inside ND Sports

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