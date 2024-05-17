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Video: Catching up with Notre Dame OL commit Will Black

Adam Friedman
National Recruiting Analyst

Four-star offensive lineman Will Black, who committed to Notre Dame's 2025 class in December, his relationships with Notre Dame's coaches, his conversations with offensive line coach Joe Rudolph, what Rudolph wants to see from Black this year, his connections to fellow OL commits Matty Augustine and Owen Strebig and what he's told schools who are still interested in him.

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