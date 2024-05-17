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Video: Catching up with Notre Dame OL commit Matty Augustine

Adam Friedman
National Recruiting Analyst

Three-star offensive lineman Matty Augustine, who committed to Notre Dame's 2025 class in February, discusses his offseason focus, his relationships with fellow OL commits Will Black and Owen Strebig and who he's trying to recruit to join the class.

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