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Video: Al Golden feeling more comfortable before second season at ND

Charleston Bowles • InsideNDSports
Recruiting Writer
@cbowles01

Notre Dame defensive coordinator Al Golden talks about what he wants to see from Irish linebackers, personal growth entering second season as Notre Dame's defensive coordinator, relationship with current defensive coaching staff and graduate assistant Max Bullough's impact.

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Thumbnail photo credit: Jeff Douglas, Inside ND Sports

Pictured: Al Golden entering practice on July 26.

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