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Under Armour video: QB commit Steve Angeli interview

Adam Friedman and David Berry
Rivals Video

Rivals National Analyst Adam Friedman catches up with Notre Dame QB commit Steve Angeli in Orlando to talk about the Fighting Irish's incoming class.

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