Tracking Notre Dame Athletes And Their NIL Deals

NCAA student-athletes earned the ability to profit off their names, images and likenesses July 1 after the NCAA passed interim national guidelines that struck down existing bylaws preventing the practice. In states without NIL laws that took effect July 1, individual schools were left to create their own rules. Notre Dame has not yet released its own NIL guidelines or initiatives, though it is expected to this month, but its athletes have already begun striking deals. This tracker will be updated with Notre Dame athletes’ announcements of NIL ventures.

Notre Dame running back Kyren Williams has signed with an agent and joined Cameo this month. (Notre Dame Athletics)

Ademilola Twins Sign With Vayner Sports

Notre Dame senior defensive linemen Jayson and Justin Ademilola have signed with Vayner Sports agency as their representation, the company announced. According to a report from Irish Sports Daily, the brothers have signed a five-figure deal to sponsor Six Star Pro Nutrition. The twins were rotation members on Notre Dame’s defensive line the last two years. Jayson is the projected starter at three-technique defensive tackle, while Justin looks to be the No. 2 “big end” behind fifth-year senior Myron Tagovailoa-Amosa.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5XZWxjb21lIHRvIHRoZSBmYW1pbHkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9KdXN0aW5BZGVtaWxvbGE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+QEp1c3RpbkFkZW1pbG9sYTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9qYXlzb25hZGVtaWxvbGE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ QGpheXNvbmFkZW1pbG9sYTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9oYXNodGFnL05JTD9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+I05JTDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9o YXNodGFnL1ZheW5lclNwb3J0cz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+I1ZheW5lclNwb3J0czwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 LmNvL1RQRmdGRWRLa2oiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9UUEZnRkVkS2tqPC9h PjwvcD4mbWRhc2g7IFZheW5lclNwb3J0cyAoQHZheW5lcnNwb3J0cykgPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS92YXluZXJzcG9ydHMvc3RhdHVz LzE0MTQ2MzEyNjY3MjE0NDM4NDQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVs eSAxMiwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3Jj PSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNo YXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Offensive Line Gets Local Food Sponsors

Notre Dame’s offensive line is eating well because of two new deals. The entire offensive line room has partnered with Jet’s Pizza and Mission BBQ, various Irish players have announced. Both restaurants have South Bend-area locations.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaHVyc2RheSBQaXp6YSBOaWdodHMganVzdCBnb3QgYSBsaXR0bGUg YmV0dGVyLiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0pldHNQaXp6 YT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AamV0c3BpenphPC9hPiBpcyBub3cg dGhlIG9mZmljaWFsIHBpenphIG9mIHRoZSBPZmZlbnNpdmUgTGluZSEgTGlm ZSBpcyBzaG9ydCwgZWF0IGJldHRlciBwaXp6YS4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90LmNvL1pQYnlFRWc2TDAiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9aUGJ5RUVnNkww PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFJvY2NvIFNwaW5kbGVyIChAUm9jY29TcGluZGxl cjkyKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1JvY2NvU3BpbmRs ZXI5Mi9zdGF0dXMvMTQxNTgzMjA4OTY1Njc2MjM3ND9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5KdWx5IDE2LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlw dCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lk Z2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9k aXY+Cgo=

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaHVyc2RheSBQaXp6YSBOaWdodHMganVzdCBnb3QgYSBsaXR0bGUg YmV0dGVyLiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0pldHNQaXp6 YT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AamV0c3BpenphPC9hPiBpcyBub3cg dGhlIG9mZmljaWFsIHBpenphIG9mIHRoZSBPZmZlbnNpdmUgTGluZSEgTGlm ZSBpcyBzaG9ydCwgZWF0IGJldHRlciBwaXp6YS4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90LmNvL0NrM3pPa0xWeVUiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9DazN6T2tMVnlV PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEphcnJldHQgUGF0dGVyc29uIChAanBhdHRORCkg PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9qcGF0dE5EL3N0YXR1cy8x NDE1ODMyODI3NTg1ODYzNjg4P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bHkg MTYsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0i aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFy c2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5KZXQmIzM5O3MgUGl6emEg8J+knSB0aGUgT2ZmZW5zaXZlIExpbmUg PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1phNlpqQnhQWTAiPmh0dHBzOi8vdC5j by9aYTZaakJ4UFkwPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEpldCYjMzk7cyBQaXp6YSAo QEpldHNQaXp6YSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9KZXRz UGl6emEvc3RhdHVzLzE0MTYwMzQ3NDY0OTc0NDE4MDY/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+SnVseSAxNiwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3Jp cHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dp ZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+Cjwv ZGl2PgoK

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGUgT0ZGSUNJQUwgQkJRIG9mIHRoZSBPZmZlbnNpdmUgTGluZSEg PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9NaXNzaW9uQkJRP3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBNaXNzaW9uQkJRPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3QuY28vdU5kdE1odVNCayI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL3VOZHRNaHVT Qms8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgSm9zaCBMdWdnIChAamx1Z2dudXQpIDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vamx1Z2dudXQvc3RhdHVzLzE0MTEx MDAxNDE5NjEwMjM0OTE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVseSAyLCAy MDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBz Oi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0i dXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGUgT2ZmaWNpYWwgQkJRIG9mIHRoZSBPZmZlbnNpdmUgTGluZSEg PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9NaXNzaW9uQkJRP3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBNaXNzaW9uQkJRPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3QuY28vQWhxbmpmOEtHbCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0FocW5qZjhL R2w8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQ2FpbiAoQE1hZGRlbkNhaW4pIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTWFkZGVuQ2Fpbi9zdGF0dXMvMTQxMTEw MTg3MDQ3NTU1MDcyMj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdWx5IDIsIDIw MjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6 Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1 dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Qcm91ZCB0byBzcG9uc29yIHRoZSBOb3RyZSBEYW1lIG9mZmVuc2l2 ZSBsaW5lISA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vWUJ6NXM0YlB1USI+aHR0 cHM6Ly90LmNvL1lCejVzNGJQdVE8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTUlTU0lPTiBC QlEgKEBNaXNzaW9uQkJRKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L01pc3Npb25CQlEvc3RhdHVzLzE0MTMyMjg1NTI1MzE2MTE2NTk/cmVmX3Ny Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVseSA4LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4K PHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5j b20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rp dj4KPC9kaXY+Cgo=

Kyren Williams, Notre Dame’s junior running back, has reportedly signed with Rosenhaus Sports agency. He ran for 1,125 yards and 13 touchdowns in 2020, his first season as Notre Dame’s starter, and is considered a draftable prospect next year. He is also the most-followed Notre Dame athlete on social media. Williams is on Cameo, an app that allows fans to pay people for personalized video messages. He has not yet announced any other partnerships.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5QZXIgc291cmNlcywgSnVuaW9yIE5vdHJlIERhbWUgUkIgS3lyZW4g V2lsbGlhbXMgKDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vS3lyZW53 aWxsaWFtczIzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBLeXJlbndpbGxpYW1z MjM8L2E+KSBoYXMgc2lnbmVkIG9uIHdpdGggUm9zZW5oYXVzIFNwb3J0cyBm b3IgaGlzIE5JTCByZXByZXNlbnRhdGlvbi4gPGJyPjxicj5XaWxsaWFtcyBp cyBjb25zaWRlcmVkIGEgaGlnaC1yb3VuZCBwcm9zcGVjdCBmb3IgdGhlIDIw MjIgTkZMIERyYWZ0LjwvcD4mbWRhc2g7IEJyZXR0IEdyZWVuYmVyZyAoQDc0 VGFsaykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS83NFRhbGsvc3Rh dHVzLzE0MTUzNjEzNjA5NTU4Mzg0NjU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ SnVseSAxNCwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMg c3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMi IGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Kyle Hamilton Reveals Logo

Notre Dame’s star safety, junior Kyle Hamilton, has put out a personalized logo. Like Williams, he has joined Cameo. His father, Derrek, tweeted that clothing with the logo will be out soon. Hamilton is a projected top-10 pick in next year’s NFL draft. He has not yet announced other business ventures.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2toYW0zMTY/cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGtoYW0zMTY8L2E+ICBtZXJjaGFuZGlzZSBj b21pbmcgc29vbiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL05ERm9v dGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QE5ERm9vdGJhbGw8L2E+IDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vZ3JlZzIxMjY/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+QGdyZWcyMTI2PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3Qu Y28vTkpIY3RpOTZybCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL05KSGN0aTk2cmw8L2E+ PC9wPiZtZGFzaDsgRGVycmVrIEhhbWlsdG9uIChAaG9vcHM1MjdkaCkgPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9ob29wczUyN2RoL3N0YXR1cy8x NDE1NTExNzMyMzAzMzIzMTM3P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bHkg MTUsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0i aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFy c2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Notre Dame Athletes Partner With YOKE

Several Irish football players’ first NIL venture supported an old teammate. At midnight on July 1, right as NIL deals were allowed, Hamilton posted on his Instagram account he was partnering with YOKE gaming, an app that allows fans to pay to play video games against athletes. Former Notre Dame walk-on running back Mick Assaf started the company while he was in school. Williams, Tagovailoa-Amosa, safety Houston Griffith, cornerback Clarence Lewis, defensive end Osita Ekwonu and Notre Dame women’s basketball player Sam Brunelle joined Hamilton as YOKE athletes within 24 hours. Linebacker Bo Bauer, receiver Braden Lenzy, receiver Xavier Watts and defensive end NaNa Osafo-Mensah tweeted July 9 they are endorsing YOKE and BODYARMOR sports drink. The two companies are partners. Assaf tweeted July 1 YOKE had secured partnerships with more than 10,000 college athletes in the first 18 hours they were allowed.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UZWFtaW5nIHVwIHdpdGggPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS95b2tlZ2FtaW5nP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkB5b2tlZ2Ft aW5nPC9hPiBhbmQgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Ecmlu a0JPRFlBUk1PUj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ARHJpbmtCT0RZQVJN T1I8L2E+IHNvIGZhbnMgY2FuIGdhbWUgd2l0aCBtZSBmb3IgZnJlZSBhbGwg ZGF5ISAgR3JhYiBzb21lIEJPRFlBUk1PUiBTcG9ydHMgRHJpbmsgYW5kIGxl dCYjMzk7cyBzZWUgd2hhdCB5JiMzOTthbGwgZ290IPCfkqfwn46u8J+RgCA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvT25lTW9yZT9z cmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I09uZU1vcmU8L2E+ IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby80U1BGWEs2UDhkIj5odHRwczovL3Qu Y28vNFNQRlhLNlA4ZDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBCbyBCYXVlciAoQF9fX19i YjUyKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL19fX19iYjUyL3N0 YXR1cy8xNDEzNTQ0MDAzMzQ2MjUxNzgyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci Pkp1bHkgOSwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMg c3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMi IGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UZWFtaW5nIHVwIHdpdGggPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS95b2tlZ2FtaW5nP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkB5b2tlZ2Ft aW5nPC9hPiBhbmQgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Ecmlu a0JPRFlBUk1PUj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ARHJpbmtCT0RZQVJN T1I8L2E+IHNvIGZhbnMgY2FuIGdhbWUgd2l0aCBtZSBmb3IgZnJlZSBhbGwg ZGF5ISAgR3JhYiBzb21lIEJPRFlBUk1PUiBTcG9ydHMgRHJpbmsgYW5kIGxl dCYjMzk7cyBzZWUgd2hhdCB5JiMzOTthbGwgZ290IPCfkqfwn46u8J+RgCA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvT25lTW9yZT9z cmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I09uZU1vcmU8L2E+ IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9xWDRFbmk5NzE2Ij5odHRwczovL3Qu Y28vcVg0RW5pOTcxNjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBYYXZpZXIgV2F0dHMgKEB4 YXZpZXJ3YXR0czYpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20veGF2 aWVyd2F0dHM2L3N0YXR1cy8xNDEzNTA1NDk1NTU4NzcwNjkxP3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bHkgOSwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+Cjxz Y3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29t L3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+ CjwvZGl2PgoK