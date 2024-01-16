PHNjcmlwdD4KICAoZnVuY3Rpb24odyxkLHMsbCxpKXsKICAgICAgICBpZiAo
d2luZG93Ll9kaWRBc3luY0luamVjdEdvb2dsZVRhZ01hbmFnZXIpIHJldHVy
bjsKICAgICAgICB3W2xdPXdbbF18fFtdO3dbbF0ucHVzaCh7J2d0bS5zdGFy
dCc6CiAgICAgICAgbmV3IERhdGUoKS5nZXRUaW1lKCksZXZlbnQ6J2d0bS5q
cyd9KTt2YXIgZj1kLmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKHMpWzBdLAogICAg
ICAgIGo9ZC5jcmVhdGVFbGVtZW50KHMpLGRsPWwhPSdkYXRhTGF5ZXInPycm
bD0nK2w6Jyc7ai5hc3luYz10cnVlO2ouc3JjPQogICAgICAgICdodHRwczov
L3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNvbS9ndG0uanM/aWQ9JytpK2RsKycm
Z3RtX2F1dGg9JysnS2hINmhlQ3BvV0pVSG5xVnpkRWE3dycrCiAgICAgICAg
JyZndG1fcHJldmlldz0nKydlbnYtMScrJyZndG1fY29va2llc193aW49eCc7
Zi5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShqLGYpOwogICAgICAgIHdpbmRv
dy5fZGlkQXN5bmNJbmplY3RHb29nbGVUYWdNYW5hZ2VyID0gdHJ1ZTsKICAg
ICAgfSkod2luZG93LGRvY3VtZW50LCdzY3JpcHQnLCdkYXRhTGF5ZXInLCdH
VE0tTUY2UFhYQycpOwo8L3NjcmlwdD4KPG5vc2NyaXB0Pgo8aWZyYW1lIGhl
aWdodD0nMCcgc3JjPSdodHRwczovL3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNv
bS9ucy5odG1sP2lkPUdUTS1NRjZQWFhDJmFtcDtndG1fYXV0aD1LaEg2aGVD
cG9XSlVIbnFWemRFYTd3JmFtcDtndG1fcHJldmlldz1lbnYtMSZhbXA7Z3Rt
X2Nvb2tpZXNfd2luPXgnIHN0eWxlPSdkaXNwbGF5Om5vbmU7dmlzaWJpbGl0
eTpoaWRkZW4nIHdpZHRoPScwJz48L2lmcmFtZT4KPC9ub3NjcmlwdD4KCgo=
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Time to submit your questions for Wednesday's Notre Dame Football Live Chat
Eric Hansen
•
InsideNDSports
Publisher
Notre Dame Football Live Chat, presented by J&R Solutions, with Eric Hansen is back this Wednesday at noon (EST) at insideNDsports.com.
You can submit questions for this week’s chat NOW or later — your choice. To do so or to join the chat live, click here or paste this link into your browser: https://live.jotcast.com/chat/notre-dame-football-live-chat-jan-17-2024-17434.html
PLEASE remember to include your name and hometown along with your question. NO 17-part questions and NO manifestos. A full transcript will be available at insideNDsports.com late Wednesday afternoon.
Notre Dame Football Live Chat remains in weekly mode.
---------------------------------------------------------------
• Talk with Notre Dame fans on The Insider Lounge.
• Subscribe to the Inside ND Sports podcast on Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, SoundCloud, Podbean or Pocket Casts.
• Subscribe to the Inside ND Sports channel on YouTube.
• Follow us on Twitter: @insideNDsports, @EHansenND, @TJamesND and @cbowles01.
• Like us on Facebook: Inside ND Sports
• Follow us on Instagram: @insideNDsports
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMxMjgiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL25vdHJlZGFtZS5yaXZhbHMu
Y29tL25ld3MvdGltZS10by1zdWJtaXQteW91ci1xdWVzdGlvbnMtZm9yLXdl
ZG5lc2RheS1zLW5vdHJlLWRhbWUtZm9vdGJhbGwtbGl2ZS1jaGF0LTYxIgog
IH0pOwogIChmdW5jdGlvbigpIHsKICAgIHZhciBzID0gZG9jdW1lbnQuY3Jl
YXRlRWxlbWVudCgic2NyaXB0IiksIGVsID0gZG9jdW1lbnQuZ2V0RWxlbWVu
dHNCeVRhZ05hbWUoInNjcmlwdCIpWzBdOyBzLmFzeW5jID0gdHJ1ZTsKICAg
IC8vIGxvYWRpbmcgdGhlIGV2ZXJncmVlbiB2ZXJzaW9uIG9mIGNzLmpzIHNv
IHdlIGFsd2F5cyBoYXZlIHRoZSBsYXN0IHZlcnNpb24KICAgIHMuc3JjID0g
Imh0dHBzOi8vcy55aW1nLmNvbS9jeC92em0vY3MuanMiOwogICAgZWwucGFy
ZW50Tm9kZS5pbnNlcnRCZWZvcmUocywgZWwpOwogIH0pKCk7Cjwvc2NyaXB0
PgoKPG5vc2NyaXB0PgogIDxpbWcgc3JjPSJodHRwczovL3NiLnNjb3JlY2Fy
ZHJlc2VhcmNoLmNvbS9wP2MxPTImYzI9NzI0MTQ2OSZjNz1odHRwcyUzQSUy
RiUyRm5vdHJlZGFtZS5yaXZhbHMuY29tJTJGbmV3cyUyRnRpbWUtdG8tc3Vi
bWl0LXlvdXItcXVlc3Rpb25zLWZvci13ZWRuZXNkYXktcy1ub3RyZS1kYW1l
LWZvb3RiYWxsLWxpdmUtY2hhdC02MSZjNT0yMDIyNzMzMTI4JmN2PTIuMCZj
aj0xJmNzX3VjZnI9MCIgLz4KPC9ub3NjcmlwdD4KPCEtLSBFbmQgY29tU2Nv
cmUgVGFnIC0tPgoKCg==