 BlueAndGold - Thoughts On Steve Angeli, Notre Dame Targets At NJ Rivals Camp
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Thoughts On Steve Angeli, Notre Dame Targets At NJ Rivals Camp

The Irish signal caller commit was impressive on Sunday.
The Irish signal caller commit was impressive on Sunday. (Mike Singer)
Mike Singer • BlueAndGold
Recruiting Insider
@Rivals_Singer

BlueandGold.com recruiting insider Mike Singer shares his thoughts on Oradell (N.J.) Bergen Catholic class of 2022 quarterback and Notre Dame commitment Steve Angeli and other notable Irish targets from the New Jersey Rivals Camp.

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