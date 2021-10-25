 The Gold Standard: Scoop on Notre Dame football’s big recruiting weekend
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The Gold Standard: Scoop on Notre Dame’s big recruiting weekend

Mike Singer • BlueAndGold
Recruiting Insider
@Rivals_Singer
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Notre Dame hosted dozens of offered targets this past weekend for its annual rivalry showdown with USC. BlueandGold.com recruiting insider Mike Singer shares details on a handful of those prospects; how did their visits go and where do the Irish stand?

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Notre Dame Fighting Irish football recruiting target and five-star safety Xavier Nwankpa
Five-star safety Xavier Nwankpa is a key target for the Fighting Irish down the stretch. (Rivals.com)

Details on notable 2022 defensive visitors

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