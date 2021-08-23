 The Gold Standard: Notre Dame Fighting Irish Football Recruiting Nuggets From The Road
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The Gold Standard: Notre Dame Recruiting Nuggets From The Road

Mike Singer • BlueAndGold
Recruiting Insider
@Rivals_Singer
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In this week’s edition of The Gold Standard, BlueandGold.com has recruiting nuggets from the staff’s road travels seeing top Notre Dame targets in the 2023 class and more.

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Notre Dame Fighting Irish football recruiting target Justice Haynes
Notre Dame hopes to get a visit from Roswell (Ga,) Blessed Trinity star Justice Haynes, the nation’s No. 1 running back per Rivals, this fall. (Mike Singer BlueandGold.com)

Nuggets From The Road

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