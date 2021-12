Recruit & Twitter reaction to Marcus Freeman, Tommy Rees news

It is official that Notre Dame offensive coordinator Tommy Rees will be keeping his post with the Fighting Irish, and BlueandGold.com and other outlets are reporting that Marcus Freeman will be elevated to head coach. We can report that several other coaches are sticking in South Bend, too. Below is what the Fighting Irish commits are saying, plus notable tweets from media, players and more.

Four-star linebacker and Irish commit Niuafe Tuihalamaka is fired up. (Nick Lucero/Rivals.com)

NOTRE DAME CLASS OF 2022 COMMITS

Four-star quarterback Steve Angeli: "I can't even put it in words. I'm ecstatic. I'm freaking pumped." Four-star defensive end Tyson Ford: "Exciting news, but now it’s time to get to work." Four-star linebacker Nolan Ziegler: "It's so awesome to see such a great coach get a well deserving job. He will add on the tenacity of the team as a coach. I really believe it. He will help bring us a national championship." Four-star linebacker Niuafe Tuihalamaka: "He deserves the job, who wouldn't want him to be the head coach? He's already done so much for the recruits and present players."

NOTRE DAME CLASS OF 2023 COMMITS

Four-star linebacker Drayk Bowen: "I'm super excited. Coach Freeman was a huge factor in my recruitment, so the fact that he got the head job is incredible. Not only is it incredible for Notre Dame but also for him because this is one of his dreams. This is awesome." Four-star safety Adon Shuler: "Man I'm so excited for this. I can’t wait to get to Notre Dame and win a national championship." Four-star running back Sedrick Irvin Jr.: "I’m more than excited. I couldn’t imagine having to go anywhere else. They definitely made a great decision."

WATCH: MIKE GOOLSBY & TIM HYDE BREAK DOWN THE NEWS

WATCH: INSTANT REACTION

SOCIAL MEDIA REACTION

Starting with the first report from a major organization that got the wheels turning...

