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QB Sam Hartman explains why he transferred from Wake Forest to Notre Dame

Tyler James • InsideNDSports
Publisher
@TJamesND
Covering Notre Dame football, recruiting and other Irish sports. Email: tjames@insidendsports.com

Former Wake Forest quarterback Sam Hartman discusses why he picked a transfer to Notre Dame after five seasons with the Demon Deacons, how he handled the news of offensive coordinator Tommy Rees' departure to Alabama and how the quarterback room has come together under coach Gino Guidugli.

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