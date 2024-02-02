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QB Riley Leonard’s first Notre Dame press conference

Charleston Bowles • InsideNDSports
Recruiting Writer
@cbowles01

Notre Dame football senior quarterback Riley Leonard discusses his choice to transfer from Duke to Notre Dame, his offseason surgery and health, transition to new program, head coach Marcus Freeman, adjustment to new team personnel and more.

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Thumbnail photo credit: Charleston Bowles, Inside ND Sports

Pictured: Riley Leonard during media availability on Feb. 2.

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