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Postgame Takeaways: What mattered most in Notre Dame's Blue-Gold Game

Inside ND Sports
Staff

Eric Hansen and Tyler James discuss the biggest takeaways from Notre Dame's Blue-Gold Game, which Blue won by a 28-21 margin over Gold.

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Thumbnail photo credit: Jeff Douglas, Inside ND Sports
Pictured: Micah Gilbert (left) and Micah Bell

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