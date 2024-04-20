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Postgame Takeaways: What mattered most in Notre Dame's Blue-Gold Game
Eric Hansen and Tyler James discuss the biggest takeaways from Notre Dame's Blue-Gold Game, which Blue won by a 28-21 margin over Gold.
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Thumbnail photo credit: Jeff Douglas, Inside ND Sports
Pictured: Micah Gilbert (left) and Micah Bell
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