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Postgame Takeaways: Notre Dame's offense finds firepower in Wake Forest win

Inside ND Sports
Staff

Eric Hansen and Tyler James discuss the biggest takeaways from No. 19 Notre Dame's 45-7 win over Wake Forest.

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Thumbnail photo credit: Jeff Douglas, Inside ND Sports
Pictured: Sam Hartman

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