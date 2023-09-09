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Postgame Takeaways: Notre Dame football rises up at NC State

Inside ND Sports
Staff

Eric Hansen and Tyler James discuss their biggest takeaways from Notre Dame's 45-24 victory over NC State in Saturday's game at Carter-Finley Stadium in Raleigh, N.C.

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Thumbnail photo credit: Rob Kinnan-USA Today Sports
Pictured: Notre Dame tight end Holden Staes (in white)


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