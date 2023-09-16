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Postgame takeaways: Notre Dame football lets Central Michigan hang around

Inside ND Sports
Staff

Eric Hansen and Tyler James discuss the biggest takeaways from No. 9 Notre Dame's 41-17 win over Central Michigan in Saturday's game at Notre Dame Stadium.

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Thumbnail photo credit: Jeff Douglas, Inside ND Sports

Pictured: Sam Hartman (right)

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