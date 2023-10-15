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Postgame Takeaways: Notre Dame football brings fight to USC in lopsided win

Inside ND Sports
Staff

Eric Hansen and Tyler James discuss the biggest takeaways from No. 21 Notre Dame's 48-20 beatdown of No. 10 USC in Saturday's game at Notre Dame Stadium.

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Thumbnail photo credit: Jeff Douglas, Inside ND Sports
Pictured: JD Bertrand tackling Austin Jones

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