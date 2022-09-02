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{{ timeAgo('2022-09-02 06:00:00 -0500') }} football Edit

Place Your Bets: Notre Dame-Ohio State

Inside ND Sports
Staff

Tyler James and Eric Hansen preview Saturday's matchup of No. 5 Notre Dame at No. 2 Ohio State (7:30 p.m. EDT) with a series of prop bets and final score predictions.

We want to see if you can do better than them this season, so we're inviting Inside ND Sports subscribers to submit their predictions on The Insider Lounge. Tune in next week to review the results and preview the home opener against Marshall.

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Homepage preview image: Tyler Buchner (left) AP Photo/Paul Sancya; Jaxon-Smith Njigba, AP Photo/John McCoy

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