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OT7 Orlando: Highlights of Notre Dame QB commit Deuce Knight

Rivals.com
Staff

Watch highlights of Notre Dame quarterback commit Deuce Knight at the OT7 regional event in Orlando, April 27-28, 2024.

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