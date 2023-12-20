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NSD 2023: Interview with legendary coach Lou Holtz

Adam Gorney and Dave Berry
Rivals.com

Legendary college football coach Lou Holtz joins the Rivals National Signing Day show to talk about some of his most memorable recruitments, along with today's state of college football.

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