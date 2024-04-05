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Notre Dame visitors preview: Talented group expected for Saturday practice
Charleston Bowles
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InsideNDSports
Recruiting Writer
Notre Dame football's spring ball is in full swing but the on-field competition isn't head coach Marcus Freeman's only point of focus leading up to the Blue-Gold Game on April 20.As ND's coaching s...
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