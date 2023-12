Somehow Notre Dame junior offensive tackle Joe Alt got overlooked for both the Lombardi and Outland awards, the latter being given out on Friday night.

There have been several All-America teams that have been released in the past few days, but the Walter Camp team is one of the five that counts toward consensus and unanimous All-America honors. Players who are first-teamers on at least three of the five clinch consensus stats.

They must be first-teamers on all five for unanimous All-America honors. The other teams in play are the to-be-announced teams from the Associated Press, American Football Coaches Association, Football Writers Association of America and The Sporting News.

2023 WALTER CAMP ALL-AMERICA TEAMS

FIRST TEAM OFFENSE

Pos. Name, School Ht Wt. Class Hometown

WR Marvin Harrison, Jr., Ohio State * 6-4 205 Jr. Philadelphia, PA

WR Malik Nabers, LSU 6-0 200 Jr. Youngsville, LA

TE Brock Bowers, Georgia # 6-4 240 Jr. Napa, CA

OL Joe Alt, Notre Dame # 6-8 322 Jr. North Oaks, MN

OL Cooper Beebe, Kansas State 6-4 335 Sr. Kansas City, KS

OL Zak Zinter, Michigan 6-6 322 Sr. North Andover, MA

OL Olumuyiwa Fashanu, Penn State # 6-6 317 Jr. Waldorf, MD

C Jackson Powers-Johnson, Oregon 6-3 320 Jr. Draper, UT

QB Michael Penix, Jr., Washington 6-3 213 Sr. Tampa, FL

RB Ollie Gordon II, Oklahoma State 6-1 211 Soph. Fort Worth, TX

RB Omarion Hampton, North Carolina 6-0 220 Soph. Clayton, NC

PK Graham Nicholson, Miami University 6-0 185 Jr. Cincinnati, OH

FIRST TEAM DEFENSE

Pos. Name, School Ht Wt. Class Hometown

DL Laiatu Latu, UCLA 6-5 265 Sr. Sacramento, CA

DL Jalen Green, James Madison 6-1 245 Sr. Baltimore, MD

DL Jonah Elliss, Utah 6-2 246 Jr. Moscow, ID

DL T’Vondre Sweat, Texas 6-4 362 Sr. Huntsville, TX

LB Edgerrin Cooper, Texas A&M 6-3 230 Jr. Covington, LA

LB Payton Wilson, North Carolina State 6-4 238 Sr. Hillsborough, NC

LB Jason Henderson, Old Dominion 6-1 227 Jr. Dingmans Ferry, PA

DB Xavier Watts, Notre Dame 5-11 204 Sr. Omaha, NE

DB Cooper DeJean, Iowa 6-1 207 Jr. Odebolt, IA

DB Malaki Starks, Georgia 6-1 205 Soph. Jefferson, GA

DB Beanie Bishop, West Virginia 5-10 184 Sr. Louisville, KY

P Tory Taylor, Iowa 6-4 232 Sr. Melbourne, Australia

KR Jayden Harrison, Marshall 5-11 195 Jr. Antioch, TN

SECOND TEAM OFFENSE

Pos. Name, School Ht Wt. Class Hometown

WR Rome Odunze, Washington 6-3 215 Jr. Las Vegas, NV

WR Malik Washington, Virginia 5-8 194 Sr. Lawrenceville, GA

TE Dallin Holker, Colorado State 6-4 235 Jr. Lehi, Utah

OL JC Latham, Alabama 6-6 360 Jr. Oak Creek, WI

OL Clay Webb, Jacksonville State 6-3 290 Jr. Oxford, AL

OL Taliese Fuaga, Oregon State 6-6 334 Jr. Tacoma, WA

OL Luke Kandra, Louisville 6-4 314 Soph. Cincinnati, OH

C Sedrick Van Pran, Georgia 6-4 310 Jr. New Orleans, LA

QB Jayden Daniels, LSU 6-4 210 Sr. San Bernardino, CA

RB Blake Corum, Michigan * 5-8 213 Sr. Marshall, VA

RB Cody Schrader, Missouri 5-9 214 Sr. St. Louis, MO

PK Jose Pizano, UNLV 5-9 220 Sr. Lehi, UT

SECOND TEAM DEFENSE

Pos. Name, School Ht Wt. Class Hometown

DL Jer’Zhan Newton, Illinois # 6-2 295 Jr.. St. Petersburg, FL

DL Howard Cross III, Notre Dame 6-1 288 Sr. Paramus, NJ

DL Ashton Gillotte, Louisville 6-3 270 Jr. Boca Raton, FL

DL Tyleik Williams, Ohio State 6-2 290 Jr. Manassas, VA

LB Jay Higgins, Iowa 6-2 233 Sr. Indianapolis, IN

LB Dallas Turner, Alabama 6-4 253 Jr. Fort Lauderdale, FL

LB Danny Stutsman, Oklahoma 6-4 236 Jr. Windermere, FL

DB Kris Abrams-Draine, Missouri 5-11 178 Jr. Mobile, AL

DB Kool-Aid McKinstry, Alabama 6-1 195 Jr. Birmingham, AL

DB Denzel Burke, Ohio State 6-1 190 Jr. Phoenix, AZ

DB Tyler Nubin, Minnesota 6-2 210 Sr. St. Charles, IL

P Matt Hayball, Vanderbilt 6-1 187 Sr. West Adelaide, Australia

KR Zachariah Branch, USC 5-10 175 Fr. Las Vegas, NV

* – 2022 First Team Walter Camp All-America selection

# – 2022 Second Team Walter Camp All-America selection