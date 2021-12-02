Notre Dame football makes Thursday morning with key OL target Billy Schruath
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football
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Notre Dame makes Thursday morning stop for key OL target Billy Schruath
Mike Singer
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BlueAndGold
Recruiting Insider
Around 12 hours or so after the Twittersphere went into a frenzy with reports about Marcus Freeman becoming Notre Dame’s new head coach and Tommy Rees sticking in South Bend as offensive coordinator, Rees and Co. went to Wisconsin for a visit with Fond du Lac (Wis.) St Mary’s Springs offensive guard Billy Schrauth.
Click here for the update on the latest for Schrauth via Mike Singer.
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