 Notre Dame football makes Thursday morning with key OL target Billy Schruath
News More News
{{ timeAgo('2021-12-02 11:33:51 -0600') }} football Edit

Notre Dame makes Thursday morning stop for key OL target Billy Schruath

Notre Dame Fighting Irish football recruiting target and four-star offensive guard Billy Schrauth
Closing on Billy Schrauth is key for the Fighting Irish coaching staff. (Jon McNamara/Rivals.com)
Mike Singer • BlueAndGold
Recruiting Insider
@MikeTSinger

Around 12 hours or so after the Twittersphere went into a frenzy with reports about Marcus Freeman becoming Notre Dame’s new head coach and Tommy Rees sticking in South Bend as offensive coordinator, Rees and Co. went to Wisconsin for a visit with Fond du Lac (Wis.) St Mary’s Springs offensive guard Billy Schrauth.

Click here for the update on the latest for Schrauth via Mike Singer.

CLICK HERE TO JOIN THE DISCUSSION ON THE LOU SOMOGYI BOARD

----

• Learn more about our print and digital publication, Blue & Gold Illustrated.

• Watch our videos and subscribe to our YouTube channel.

• Sign up for Blue & Gold's news alerts and daily newsletter.

Subscribe to our podcast on Apple Podcasts.

• Follow us on Twitter: @BGINews, @MikeTSinger, @PatrickEngel_, @tbhorka, @GregLadky, and @ToddBurlage.

• Like us on Facebook.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}