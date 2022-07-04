 InsideNDSports - Notre Dame lands elite 2023 DB Christian Gray
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Notre Dame lands elite 2023 DB Christian Gray

Clint Cosgrove • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@Rivals_Clint

Clint Cosgrove sits down with four-star cornerback Christian Gray to break down his commitment to Notre Dame. Gray discusses shutting down his recruitment early, why he chose the Irish, his future plans and more.

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