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Notre Dame lands 2023 speedster Ben Minich

Clint Cosgrove • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@Rivals_Clint

Clint Cosgrove sits down with 2023 S/ATH Ben Minich to break down his commitment to Notre Dame. Read Cosgrove's full evaluation of Minich and what he brings to the Irish at The Insider Lounge

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