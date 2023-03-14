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Notre Dame freshman WR Jaden Greathouse wants to be a starter soon

Tyler James • InsideNDSports
Publisher
@TJamesND
Covering Notre Dame football, recruiting and other Irish sports. Email: tjames@insidendsports.com

Notre Dame freshman wide receiver Jaden Greathouse discusses his connection with quarterback Kenny Minchey, working with WRs coach Chansi Stuckey, his spring practice goal, how he's handling learning the playbook, what impact Austin Westlake made on him and more.

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