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Notre Dame football sees opportunities for improvement, despite Navy win

Eric Hansen • InsideNDSports
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@EHansenND

Eric Hansen catches up with WSBT-TV Sports Director Pete Byrne to discuss the adjustments the Notre Dame football team will be making this week following it's 42-3 season-opening win over Navy in Ireland last Saturday, and spin forward into this Saturday's matchup with Tennessee State at Notre Dame Stadium.

Inside ND Sports is partnering with WSBT to provide even more coverage of the Notre Dame football season.

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