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ND WR signee Braylon James speaks at Under Armour All-America Game prep

Eric Hansen • InsideNDSports
Publisher
@EHansenND

From our Rivals crew in Orlando ... Braylon James talks about enrolling early at Notre Dame, what made the Irish his choice to sign with, the impact of Irish wide receivers coach Chansi Stuckey, his chemistry with the other incoming ND receivers, and what he will bring to the Irish offense.

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